ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Гонконге по примеру стран Балтии выстраивают живую цепь в поддержку демократии

”Страны Балтии показали миру свое единство. Жители Гонконга сейчас также едины. Все наши пять требований должны быть исполнены, особенно главное: всеобщее право голоса”, — пишет автор.

”Мы призываем центральное правительство и правительство Гонконга прислушаться к общественному мнению людей, борющихся за демократию и свободу Гонконга, и незамедлительно внедрить всеобщее право голоса”, — пишет он и добавляет, что очень важно также привлечь внимание международной прессы.