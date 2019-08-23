23.08.2019, 15:09

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: В Гонконге по примеру стран Балтии выстраивают живую цепь в поддержку демократии

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rus.delfi.ee
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Активисты из Гонконга в 30-ю годовщину Балтийской цепи выстраивают свою живую цепь в поддержку демократии.

”Страны Балтии показали миру свое единство. Жители Гонконга сейчас также едины. Все наши пять требований должны быть исполнены, особенно главное: всеобщее право голоса”, — пишет автор.

”Мы призываем центральное правительство и правительство Гонконга прислушаться к общественному мнению людей, борющихся за демократию и свободу Гонконга, и незамедлительно внедрить всеобщее право голоса”, — пишет он и добавляет, что очень важно также привлечь внимание международной прессы.

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