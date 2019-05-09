ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: 9 мая в Москве. На Красной площади проходит Парад Победы

В "Рособоронэкспорте" заявили о высоком экспортном потенциале российской бронетехники на трех новых платформах — "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", представляемой на Параде Победы в Москве.

"Участие в Параде Победы этой техники является демонстрацией зарубежным партнерам высочайшего уровня новейших технологий предприятий оборонно-промышленного комплекса России", — говорилось в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта", распространенном 7 мая.

Здесь также процитировали главу "Ростеха" Сергея Чемезова, по словам которого одной из ярких новинок военного парада в Москве станет модернизированный самолет-локатор А-50У, "летающий штаб" Воздушно-космических сил (ВКС).

"Многие разработки "Ростеха" подтвердили высокие характеристики в реальных боевых условиях. Большой интерес к нашей технике есть и за рубежом — это подтверждает постоянно растущий объем экспортных поставок", — сказал С.Чемезов.

В воздушной части парада будут участвовать символические 74 — по числу победных лет — самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, воздушную часть парада откроет самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 в сопровождении четырех военно-транспортных Ми-8 "Терминатор". После над центром столицы пролетят три группы боевых винтокрылых машин — пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", а затем четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24. Вслед за ними в небе, сменяя друг друга, пройдут 12 групп самолетов всех родов авиации ВКС.

Традиционно участие в параде примут самолеты дальней авиации. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершит полет в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, а "стратег" Ту-95МС сымитирует дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.

Кроме того, в небе над Москвой появятся тяжёлые транспортники Ил-76, истребители МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и модернизированные перехватчики МиГ-31БМ.

Над центром столицы также пролетят десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35С и Су-30СМ в построении "тактическое крыло".

Девять экипажей пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29 традиционно выстроятся в "кубинский бриллиант". Проходя над Красной площадью, самолеты "отсалютуют" в честь победителей отстрелом тепловых ловушек.

Завершит авиационный парад над Москвой шестерка штурмовиков Су-25, которая окрасит небо сине-бело-красными дымами в цвет российского флага.

Всего в этом году над Москвой в воздушном строю пролетят 18 вертолётов и 56 самолетов ВКС России, которые будут взлетать с девяти аэродромов в восьми регионах Центрального федерального округа.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что воздушная часть парада 9 мая начнется после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около десяти минут. Полеты будут выполняться на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.