Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили дело о госизмене

Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко.

Отмечается, что речь идет о событиях ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.

Заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по делу о давлении действующего президента Петра Порошенко на судей по делу о национализации ”Приватбанка”.