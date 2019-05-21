Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили дело о госизмене(90)
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко.
Отмечается, что речь идет о событиях ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.
Заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.
Ранее Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по делу о давлении действующего президента Петра Порошенко на судей по делу о национализации ”Приватбанка”.
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