Протесты в Тбилиси: почему Россия взорвала внутреннюю политику в Грузии

Но в каждой шутке есть доля истины — тема России красной нитью проходит через все выступления у стен парламента. "Мы вот уже тридцать лет требуем, чтобы наша страна обрела свободу и перестала быть колонией богатого соседа", — говорит Мари. А взрыв негодования 20 июня она объясняет накопившимся недовольством в обществе, помноженным на факт появления в парламенте человека, принимавшего участие в боевых действиях в Абхазии. На фоне растущего недовольства малозаметной распродажей страны олигархам из России, говорит Мари, депутат Госдумы в кресле спикера грузинского парламента стал последней каплей, переполнившей чашу терпения.

По словам Мари, туристы из России воспринимают протест у здания парламента с недоумением. Одна 20-летняя туристка спросила, разрешена ли акция протеста властями. "У нас свобода слова, поэтому все протесты санкционированы автоматически", — говорит Мари.

Россия воспринимается как страна-оккупант

Большинство граждан Грузии действительно воспринимают Россию как страну-оккупанта, говорят эксперты отделения немецкого Фонда имени Наумана по южному Кавказу. И хотя с приходом в 2012 году к власти партии "Грузинская мечта" официальная риторика в адрес Москвы заметно смягчилась, напряжение в обществе сохраняется, во многом из-за регулярных инцидентов на линиях разграничения с Абхазией и Южной Осетией. Как говорят в Тбилиси, подконтрольные России вооруженные формирования время от времени произвольно сдвигают "границу" вглубь грузинской территории.

Известны также случаи похищения грузинских граждан с целью вымогательства выкупа. Словом, напряженность на границах с самопровозглашенными республиками, не признанными ООН, не спадает. Причем даже стабильный экономический рост последних нескольких лет, последствия которого хорошо заметны в Тбилиси, не снижает градус политического недовольства.

Государство по российскому образцу

Ситуацию осложняет внутриполитическая динамика в Грузии. Как и соседи Россия и Турция, страна переживает стремительную консолидацию власти в руках одной правящей партии, за которой стоит один могущественный человек. В данном случае это миллиардер Бидзина Иванишвили, который, по мнению экспертов, де-факто стал хозяином страны. В результате политический процесс по европейскому образцу практически невозможен — с оппонентами не дискутируют, а оппозицию не считают нормальной частью политической системы, напротив, ее стараются всячески разрушить.

"Несмотря на декларируемое стремление к членству в ЕС и НАТО, в Грузии на деле формируется модель государства по российскому образцу", — говорит директор тбилисского офиса Фонда имени Наумана Петер-Андреас Бохман (Peter-Andreas Bochmann). Ее главные отличительные черты — однопартийная система, централизация и коррупция, а также отсутствие политической конкуренции в европейском понимании.

Протест против пророссийских грузинских политиков

Протестующие на площади у парламента обвиняют правительство Грузии в ползучей распродаже страны олигархам из России. "Это не просто протест против российской оккупации, это протест против всех пророссийски настроенных грузинских политиков, против российского лобби", — говорит, опять же на английском, другая участница акции протеста Мариам Гегучадзе. Она не хочет, чтобы Грузия зависела от российской экономики, потому что России "нельзя доверять". По ее словам, запрет авиарейсов из России в Грузию — попытка давления на страну.

Что же касается въездного туризма, то в Грузии рады тем, кто не ставит под сомнение ее суверенитет и территориальную целостность. "Мы не ксенофобы и никого не ненавидим, — говорит Мириам Гегучадзе. — Но рады видеть только тех, кто согласен с утверждением, что 20 процентов территории Грузии оккупировано Россией. А те, кому нравится, что делает Путин, пусть лучше едут отдыхать в Крым".