Протесты в Москве закончились массовыми задержаниями

Не менее 500 человек были задержаны в Москве на несогласованной акции. Среди задержанных — женщины, подростки, пожилые люди.
Акции протеста по следам дела журналиста Ивана Голунова в Москве в среду, 12 июня, завершились массовыми задержаниями. По последним оценкам, были задержаны не менее 500 человек, часть из них не имела отношения к мероприятию. Среди задержанных было много известных журналистов, включая корреспондентов иностранных изданий, а также подростки и лица немолодого возраста. Акция не была согласована со столичными властями. По официальным данным, в мероприятии участвовали около 1200 человек.
Большинство задержаний произошло на Бульварном кольце. Около 13 часов дня полиция препроводила в автозак Алексея Навального. Ему грозит тюремное заключение на 30 суток "за нарушение порядка организации массовых акций" (статья 20.2 КоАП). "Я не сомневаюсь, что Путину и Собянину очень важно изолировать меня на месяц, чтобы лишить поддержки и медиаресурса независимых кандидатов в Мосгордуму", — прокомментировал Навальный свое задержание.
Некоторых задержанных впоследствии освободили без составления протоколов, среди них были и журналисты. Однако еще ряд представителей СМИ и гражданских активистов остались в отделениях полиции. Ко многим задержанным не пускали адвокатов. Акции в поддержку Ивана Голунова прошли также в Санкт-Петербурге и Перми.
Сванидзе: Задержания имели произвольный характер
Присутствовавший на акции в качестве наблюдателя член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе заявил о "противоречивых ощущениях". "Сначала были единичные задержания людей в майках или с плакатами в поддержку журналиста Ивана Голунова, а потом, ближе к памятнику Высоцкому, стали задерживать людей уже в массовом порядке и иногда довольно грубо. Задержания имели произвольный характер", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.
"Система наносит ответный удар, когда ей кажется, что она продемонстрировала собственную слабость. Мне кажется, система боится, что это освобождение может трактоваться как признак слабости и поэтому начала бить вокруг без разбора", — заявил в интервью DW по следам событий в Москве внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипура (Omid Nouripour).
Планы организаторов претерпели изменения
Изначально марш 12 июня задумывался как акция протеста против задержания Голунова. После его освобождения накануне мнения по поводу его проведения разделились. Ряд известных журналистов призвал добиться согласования акции в ближайшие дни. Другие заявили, что отменять акцию — неправильное решение. "Движение, которое поднялось в связи с делом Голунова, связано не только с самим Иваном. Недаром на уже легендарных обложках написано: Я/Мы Голунов. Это дело против нас всех. И закрытие одного дела должно быть только началом", — написал корреспондент Илья Азар.
В итоге власти Москвы согласовали акцию 16 июня. Ранее правительство Москвы обратилось в прокуратуру с требованием не допустить проведения 12 июня марша в поддержку Голунова, сославшись на "дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности".
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