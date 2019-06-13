Протесты в Москве закончились массовыми задержаниями

Акции протеста по следам дела журналиста Ивана Голунова в Москве в среду, 12 июня, завершились массовыми задержаниями. По последним оценкам, были задержаны не менее 500 человек, часть из них не имела отношения к мероприятию. Среди задержанных было много известных журналистов, включая корреспондентов иностранных изданий, а также подростки и лица немолодого возраста. Акция не была согласована со столичными властями. По официальным данным, в мероприятии участвовали около 1200 человек.

Большинство задержаний произошло на Бульварном кольце. Около 13 часов дня полиция препроводила в автозак Алексея Навального. Ему грозит тюремное заключение на 30 суток "за нарушение порядка организации массовых акций" (статья 20.2 КоАП). "Я не сомневаюсь, что Путину и Собянину очень важно изолировать меня на месяц, чтобы лишить поддержки и медиаресурса независимых кандидатов в Мосгордуму", — прокомментировал Навальный свое задержание.

Некоторых задержанных впоследствии освободили без составления протоколов, среди них были и журналисты. Однако еще ряд представителей СМИ и гражданских активистов остались в отделениях полиции. Ко многим задержанным не пускали адвокатов. Акции в поддержку Ивана Голунова прошли также в Санкт-Петербурге и Перми.

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