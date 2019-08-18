Протесты в Гонконге собрали сотни тысяч участников

В Гонконге в воскресенье, 18 августа, проходят массовые протесты против планов властей разрешить экстрадицию в Китай. По данным репортеров агентства, в акции в парке Виктория и на прилегающих к нему улицах принимают участие до нескольких сотен тысяч человек.

Полиция ранее разрешила демонстрантам проводить акцию в парке, но запретила дальнейшее шествие по улицам, ранее протестующие подобные запреты игнорировали. Акцию организовало движение "Гражданский фронт за права человека", пока она проходит мирно. Организаторы ожидают, что на нее придут до 300 тысяч участников.

Специальный административный район Гонконг является частью Китая с 1997 года. Гонконгу гарантированы широкие специальные права, такие как свобода прессы, собраний и выражения мнений. Протесты в Гонконге начались после того, как власти собрались разрешить экстрадицию правонарушителей в Китай. Затем демонстранты стали выступать за демократические реформы, введение всеобщего избирательного права и против жестких действий полиции.

Евросоюз в связи с продолжающимися протестами в Гонконге призвал к сдержанности. "Очень важно, чтобы стороны действовали сдержанно, не прибегали к насилию и предприняли необходимые меры для деэскалации ситуации", — заявила 17 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини.