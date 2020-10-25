Протесты в Беларуси: в воскресенье истекает срок "народного ультиматума"

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.
Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.
Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.
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