Протесты в Беларуси: в воскресенье истекает срок "народного ультиматума"

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.

Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.

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