Протесты в Беларуси: в воскресенье истекает срок "народного ультиматума". В центр Минска стягиваются силовики

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.

Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.

Как сообщает РИА Новости, начиная с 10 часов милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр белорусской столицы.

В направлении центра по проспекту Независимости проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины «Рубеж», сообщает агентство.

Отмечается, что белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного.

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