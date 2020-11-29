Протесты в Беларуси: оппозиция планирует провести сегодня массовую акцию в новом формате

Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

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