Протесты в Беларуси: оппозиция планирует провести сегодня массовую акцию в новом формате(6)
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".
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