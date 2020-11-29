29.11.2020, 08:41

Протесты в Беларуси: оппозиция планирует провести сегодня массовую акцию в новом формате

 (9)
EST
Minsk 23.08.2020
Minsk 23.08.2020Andres Putting

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Читайте также:

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.

Читайте также: