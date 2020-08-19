Протесты в Беларуси: Координационный совет огласил свои требования

Оппозиция призывает власти страны к немедленному началу диалога, признанию прошедших в стране президентских выборов недействительными и проведению новых выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральную избирательную комиссию Беларуси.

Координационный совет требует прекращения насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведения расследования произошедшего. Кроме того, в число требований входит освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.