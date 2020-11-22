Протесты в Беларуси: число задержаний приблизилось к 30 тысячам
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна". Ему известно о 523 белорусах, которые проходят по уголовным статьям. Среди них не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан выйти на улицы 22 ноября. "Я поддерживаю каждого, кто завтра выйдет в свой двор и прогуляется по родному району. Каждый шаг ведет к свободной и справедливой Беларуси", — написала она в своем Telegram-канале.
При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУПОПиК) "террористическими организациями" и подчеркнула, что у них "не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси".
В столице Беларуси 22 ноября запланировано проведение протестного "Марша против фашизма". Устроители выбрали название в противовес к словам Александра Лукашенко, который ранее сравнивал протестующих белорусских мужчин с фашистами. "У нас мужики стали прятаться за женщин и детей. Это как было 75-80 лет назад, как фашисты, которые вперед пускали женщин", — утверждал он, в частности, в сентябре. Официально акция не согласована. Как ожидается, протестный марш может стать 15-ой по счету масштабной воскресной демонстрацией в Минске.
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