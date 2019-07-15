“Протестующие привезли к Мосгоризбиркому палатки и коврики. Тогда пришла команда жестко всех разгонять”. В Москве прошла новая волна протестов

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Вероятно, смысл в том, чтобы не пропустить самых ярких оппозиционных кандидатов на выборы
По моему мнению, претензии к кандидатам по части подписей надуманные. А подписи тех, кто их не собирал или почти не собирал легально - а это невозможно сделать скрытно, потому что люди в районе видят, кто собирает подписи, а кто нет - к этим людям никаких претензий не возникает.
Я не могу отвечать за других людей, но, вероятно, смысл в том, чтобы не пропустить самых ярких оппозиционных кандидатов на выборы. Даже на уровне мало чего решающей и мало кому интересной Мосгордумы. Новое дно пробиваем.
Если рассматривать дальнейшие события, то хороший сценарий - это если зарегистрируют всех кандидатов, кто собрал реальные подписи. Их сейчас 19 человек. Из них Мосгоризбирком решил зарегистрировать до протестов 6 человек, которых, видимо, они считают наиболее травоядными и менее известными. Плохой сценарий - никого не регистрируют.
Пока законная процедура зарегистрировать кандидата есть, существует вышестоящий орган, который может сказать, что комиссия ошиблась, исправить эту ошибку. Если это будет подано, как просто ошибка, а не фальсификация, не подлог, то никаких последствий для совершившего ее это не повлечет.
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