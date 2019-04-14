Протестующие дали властям Сербии шесть дней для ”позитивного ответа”

Отмечается, что протестующие требуют найти виновных в убийстве сербского политика Оливера Ивановича, отправить в отставку главу МВД страны Небойшу Стефановича, сменить руководство национального телеканала РТС.

”Даем срок в шесть дней до следующей пятницы, чтобы эта власть позитивно ответила на наши требования”, — сказал ведущий акции Югослав Киприянович.

Он также пообещал, что если власти не удовлетворят требования протестующих, то через неделю они соберутся ”еще большим числом”.

По данным организаторов акции, на улицы Белграда 13 апреля вышли 35 тысяч человек, при этом полиция оценила число участников в 7,5 тысяч. К настоящему моменту акция завершилась.

Ранее в Кремле назвали протесты в Белграде внутренним делом Сербии.

Акции протеста в Сербии проходят с начала декабря 2018 года. Участники акций выражают недовольство необъективным освещением событий в эфире сербского гостелевидения, а также действующим президентом страны Александром Вучичем и требуют расширения демократических прав и свобод в стране.