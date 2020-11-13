Проспал анализ на коронавирус, но получил положительный результат: в Twitter распространяется фейк

После обеда в пятницу в социальных сетях начала распространяться информация о человеке из Латвии, который не пришел сдавать анализ на коронавирус, потому что проспал — но получил положительный результат теста. Представитель Centrālā laboratorija Лига Рибкинска сообщила латвийскому Delfi, что это фейк.
Лаборатория выяснила личность человека, чьи результаты анализа якобы присутствуют на скриншоте, и этот человек действительно сдавал тест — но результат был отрицательный.
Кроме того, Centrālā laboratorija не пишет в листке с результатами "позитивный" или "негативный" — а "обнаружен" или "не обнаружен" (аtklāts или nav atklāts). Кроме того, детальная информация о человеке — адрес, телефон и т. д. — запрашивается после текста, а не до него.
Запись со скриншотом разметил журналист RīgaTV24 Айвис Цериньш. По его словам, он разместил эту информацию после разговора с матерью Эмилса, который якобы проспал анализ, но получил его результат. Журналист признал свою ошибку и принес извинения.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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