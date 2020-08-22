Пропавший участник протестов в Беларуси найден мертвым

28-летнего Никиту Кривцова, пропавшего без вести 12 августа, сегодня нашли мертвым волонтеры.

Как уточняет телеграм-канал Nexta, его тело нашли в петле в лесопарке на улице Парниковой. Информация о телесных повреждениях не подтверждается.

"Да, моего мужа нашли повешенным, но насчет того, был он избит или нет, ещё неизвестно. Завтра поедем на познание", — сказала Би-би-си жена Кривцова Елена.

Она добавила, что не знает, участвовал ли ее муж в протестах.

Как рассказала корреспонденту Onliner пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, труп мужчины был обнаружен сегодня в 14:00 повешенным на дереве в районе улицы Парниковой. На место выбывала следственно-оперативная группа.

Жена Никиты Елена, которая все эти дни искала мужа по больницам и изоляторам, рассказала Onliner, что не владеет информацией об участии ее мужа в митингах.

"Я не знаю, участвовал он в митингах или нет, не знаю, был ли он задержан или нет, — рассказала она Onliner. — Он 12-го августа перестал выходить на связь — и всё: человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным".

Есть ли на теле мужа какие-то травмы и следы избиения, Елена тоже не знает.

"Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем всё узнавать", — говорит она. — Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого".

Кривцов — последний в списке пропавших без вести после массовых акций протеста 9-13 августа.