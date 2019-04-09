Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже

По ее словам, приговор Бергу начнут оглашать 16 апреля в 9:30.

Обвинение считает, что Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. Дигаева ранее сообщила, что он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Норвежец Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около московской гостиницы. На следующий день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест.

По словам адвоката Ильи Новикова, Берг отрицает все обвинения. Он также заявлял, что в отношении его подзащитного могла быть совершена провокация.