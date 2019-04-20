Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы

"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", — говорится там.

Бутину задержали в 2018 году. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России.

Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Защита и обвинение ранее предложили депортировать Бутину в день вынесения приговора, 26 апреля. Сама россиянка выразила согласие с этим.

Ранее приговор задерживался, поскольку обвинение хотело исчерпать возможности для сотрудничества с россиянкой. По сообщениям СМИ, Бутину один раз допрашивали сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, однако она не занимала видного места в его расследовании.

Мюллер впоследствии подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, но не нашёл подтверждений предполагаемого сговора между штабом Дональда Трампа и Россией. Уголовное дело против Бутиной не имеет формальной связи с расследованием Мюллера. Москва отрицает вменяемое ей "вмешательство".