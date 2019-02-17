Прокуратура Парижа расследует антисемитскую выходку "желтых жилетов"

Прокуратура Парижа проводит предварительное расследование антисемитской выходки во время акции "желтых жилетов" 16 февраля. Как указывается в заявлении ведомства, опубликованном в воскресенье, 17 февраля, следственные действия ведутся в связи с публичным оскорблением из-за происхождения, этнической принадлежности, нации, расы или религии.

Как сообщает агентство dpa, жертвой нападения стал известный французский философ, этнический еврей Ален Финкелькраут, оказавшийся во время очередной акции "желтых жилетов" на пути протестующих. "Мне кричали: "Убирайся, вонючий еврей", "Франция наша, а не ваша!", "Евреям тут места нет!", "Евреи — мусор, евреи отходы!", звучало предложение "Бросьте его в канал", — рассказал философ в интервью газете Le Parisien. — Я был вынужден бежать". Только вмешательство полиции защитило 70-летнего философа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон мгновенно отреагировал на инцидент. "Сын польских эмигрантов, ставший французским академиком, Ален Финкелькраут не только выдающийся человек, но и символ тех возможностей, которые Республика дает каждому. Антисемитские оскорбления, которым он подвергался, — это абсолютное отрицание того, кто мы есть, и того, что делает нас великой нацией. Мы не потерпим их", — написал глава государства в своем Twitter.