Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", — сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. "При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", — подчеркнула адвокат.