Прокуратура Латвии: мы не видим признаков необоснованного затягивания дела о золитудской трагедии

Сегодня исполняется шесть лет с момента трагедии в Золитуде в Латвии, где в результате обрушения супермаркета Maxima 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, а несколько десятков получили серьезные травмы. Полиция и прокуратура расследовали дело около двух лет, а судебный процесс длится уже 3 года и 7 месяцев. Из-за нетрудоспособности судьи Дзинтры Земитане с середины сентября не состоялось ни одного заседания по делу. В настоящее время следующее заседание назначено на 26 ноября.

Один из прокуроров по делу о золитудской трагедии Агрис Скрадайлис заявил, что, по мнению государственного обвинения, судебный процесс продвигается так быстро, насколько это возможно.

Он отметил, что желание потерпевших, участников процесса и всего общества как можно скорее узнать приговор суда первой инстанции понятно, но во время судебного процесса необходимо считаться с различными объективными препятствиями, которые могут помешать его ходу.

Уголовно-процессуальный закон гласит, что каждый имеет право на завершение уголовного процесса в разумные сроки, в то же время разумные сроки, несомненно, связаны с объемом дела, его юридической сложностью, количеством процессуальных действий и отношением участников процесса к своим обязанностям, сказал Скрадайлис.