23.02.2019, 18:02

Прогноз на 2040 год: только Хельсинки, Тампере и Турку будут расти, остальные регионы Финляндии ждет деградация

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TYKSFoto: Vesa Moilanen, AP

Сосредоточение населения в трех крупнейших городских регионах будет более интенсивным, чем ожидалось, передает Yle.fi.


Население Финляндии будет в ближайшие 20 лет все больше концентрироваться в регионах Хельсинки, Тампере и Турку. Такой прогноз делает консалтинговое агентство MDI.

Согласно прогнозу, количество людей, проживающих в столичном регионе, вырастет на 270 тысяч человек к 2040 году. В то же время за пределами столичного региона население сократится на 180 тысяч человек.

В рапорте MDI говорится, что диверсификация между быстрорастущими городскими регионами и остальными частями страны будет происходить быстрее, чем ожидалось.

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