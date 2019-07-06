Прогноз глава МИД Люксембурга: в ЕС могут хлынуть новые миллионы беженцев

"Если ситуация (в ходе конфликта - Ред.) между Вашингтоном и Тегераном продолжит накаляться, возникнет угроза того, что три миллиона афганцев, проживающих в Иране, покинут страну", — заявил политик.

В то же время Ассельборн призвал иранские власти не отказываться от исполнения обязательств Тегерана по ядерному соглашению 2015 года. В противном случае отношения между Ираном и Европейским Союзом будут испорчены, а это не пойдет на пользу ни одной из сторон, подчеркнул дипломат. "Я могу только предостеречь Иран от того, чтобы начать в воскресенье обогащать уран выше разрешенной нормы", — отметил политик.

Конфликт между США и Ираном

В среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров в Тегеране заявил, что с воскресенья, 7 июля, Иран снимает с себя обязательства ограничивать обогащение урана 3,67 процента. Высокообогащенный уран может использоваться для создания ядерного оружия.

Конфликт США с Ираном обострился после того, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки по Ирану. После этого Тегеран также отказался выполнять часть своих обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. - Ред.). В ответ США ужесточили экономические санкции против Ирана и направили в регион военные корабли и бомбардировщики.