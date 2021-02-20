Профессор: после карантина мы не сможем жить, как прежде. Нас ждет третья волна

"Сейчас складывается такое впечатление, что давайте немного потерпим и будем жить, как прежде. Это очень неправильная мысль, внедренная советниками или теми, кто принимает решение", — сказал литовский профессор.
Если такая позиция не изменится, то, по мнению Чаплинскаса, после снятия ограничений, примерно в мае, начнется новая волна заражения COVID-19.
По его словам, увеличение числа заболеваний будет неизбежным, если всё будут регулировать с помощью запретов и карантина, без пояснений, какое поведение безопасно.
"ВОЗ предупреждает, что люди устали от пандемии. Постоянный страх и одни запреты. Если не объясняют причину, люди перестают беречь себя", — сказал профессор. По его мнению, надо понимать, что с этим вирусом мы еще будем жить один-два года.
"Задача есть, надо сделать так, чтобы новых случаев было как можно меньше. Во-первых, надо постараться защитить тех, для кого этот вирус опаснее всего, не закрывать всю страну и экономику, социальную жизнь, а стараться беречь своих близких, коллег, посетителей магазинов, клиентов салонов красоты, культурных мероприятий", — сказал Чаплинскас.
Он сказал, что не видел рекомендаций специалистов ограничить площадь торговых помещений до 300 кв. м.
"Вероятность заражения в закрытых помещениях зависит от того, сколько времени человек там проводит, надевает ли маску, и от качества воздуха там. Если воздушные потоки быстро сменяются, поступает свежий воздух, то вероятность заражения значительно снижается. Вероятность заражения ниже при высоких температурах и влажности", — сказал профессор.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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