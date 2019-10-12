Профессор Латвийского университета: не стоит массово пускать русских в латышские школы. Пусть лучше говорят в своих на госязыке

"Во всех национальных государствах обучение проходит на языке основной нации. Например, в Германии несколько миллионов русских, но не видано, чтобы они требовали обучения на русском в школах. Может быть, есть какая-то частная школа. Упоминаемая часто Швейцария в свое время была слеплена из четырех народов — отсюда и многоязычие. Но сейчас дела обстоят так, что во французском кантоне не будет немецких школ, и если там живет немецкая семья, для которой важен родной язык, они каждое утро будут возить своего отпрыска в находящуюся в 50 километрах от дома немецкую школу — в другой кантон", — рассказал профессор. Он также призвал помнить, что латышский язык дает возможности для работы в госструктурах и европейских структурах.

Вейсбергс предположил, что в результате перевода всего обучения на латышский язык, когда первые выпускники "выйдут в большую жизнь", общий уровень качества латышского языка в стране на время может упасть.

"С другой стороны, если переход на учебу на госязыке будет качественным, то может выйти своеобразная ситуация… Многие, кто хорошо освоит второй язык, будут говорить на нем лучше, чем носители родного языка", — допустил лингвист. "Известно, что на освоенном в раннем возрасте втором языке люди говорят правильнее, внимательнее. Латыши же нередко говорят поверхностно, не думая, как говорят — ну ведь и так вроде все будет правильно".

Вейсманис прогнозирует, что в будущем в Латвии останутся лишь 10% населения, для которых так называемое чувство языка, правильное его применение будут важным и ответственным делом.

"Для остальных — на минимальном уровне. Так зачастую было и в прошлом, только раньше эта большая масса не была слышна публично и зачастую даже не умела писать и читать. Теперь же эта масса активно говорит и пишет…", — сетует он.