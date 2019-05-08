ПРОЕКТ RUSDELFI | Автомобильное путешествие в Англию: страны, дороги и много футбола. Наш корреспондент был в Ливерпуле во время чуда!

Часто бывает так, что заранее запланировать путешествие не возможно и детали поездки не ясны до самого последнего момента. Самолёт, хоть и безумно удобен и недорог, всё-таки требует раннего планирования. Автомобильная поездка может быть спонтанной и гибкой. Так же она даёт хорошее представление о размере и красоте нашей планеты.

В ближайшие две недели мы с вами пересечем Европу, побываем на матче Лиги Чемпионов и последнем туре Чемпионата Англии, будем болеть вместе с самыми ярыми фанатами за Liverpool FC, а также попробуем почувствовать настроения англичан перед Брекситом. Впереди нас ждут незабываемые пейзажи, яркие эмоции и нетуристические маршруты. Посмотрим, как англичане относятся к Брекситу, к футболу и пьют ли действительно много чая?

Так же на пути к туманному Альбиона мы пересечём восемь стран с востока на запад, а после обратно, с запада на восток. Путь лежит через такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия и Франция. Сравним инфраструктуру, культуру вождения, чистоту дорог и заправок.

Andrei Foto: Kristjan Järv

Главный стресс в любом путешествии — это когда что-то идёт не по плану. Постараемся хорошо подготовиться и предупредить любые форс-мажорные ситуации по пути. Готовый ко всему путешественник наслаждается поездкой и любуется видами из окна. Видов на пути будет много, но также будет много незнакомых дорог, развязок, дорожных знаков, ремонтных работ, пробок и других возможностей испортить себе настроение. Чтобы минимизировать негативное воздействие этих факторов на ваше путешествие следите за нашим блогом.