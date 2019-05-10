Продюсер Telegram-канала Mash задержан после расследования о SSJ 100

Михаил Кумбров задержан по статье об использовании поддельных документов, передают СМИ. Гендиректор Mash говорит, что продюсер находится "под сильнейшим давлением".
Продюсер Telegram-канала Mash Михаил Кумбров, занимавшийся расследованием об авиакатастрофе в Шереметьево, задержан по части 3 статьи 327 УК РФ об использовании заведомо подложного документа. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу Москве.
За совершение данного преступления предусматривается штраф или арест на срок до шести месяцев.
По сведениям "Интерфакса", продюсер якобы просил авиадиспетчеров Московского центра автоматизированного управления воздушным движением предоставить ему записи переговоров экипажа лайнера SSJ 100, сгоревшего после посадки. При этом, по утверждению агентства, свой запрос мужчина якобы подтвердил поддельным запросом от Генпрокуратуры РФ.
"Под сильнейшим давлением"
Между тем генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов заявляет, что "никаких "корочек" (документов. — Ред.), про которые сейчас пишут", не было. Он добавил, что сотрудник был задержан еще 8 мая, но до сих пор находится в полиции. В течение восьми часов к нему не пускали адвоката, а на следующий день в редакцию пришли с обысками, в ходе которого забрали все компьютеры и допросили несколько сотрудников.
Как поясняют в самом Telegram-канале, журналист остается в изоляторе временного содержания "под сильнейшим давлением", "часть ребят провела по 6 часов на допросах, "им угрожали, на них давили из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может".
Катастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск. Вскоре после вылетаэкипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.
Вечером 5 мая,на сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти РФ полностью прекратить полеты Sukhoi Superjet-100 в России. На момент написания этого текста подписи под ней поставили более 182 тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле видели сообщение о сборе подписей за приостановку эксплуатации самолета. Однако, по его словам, такое решение могут принять "только компетентные авиационные органы".