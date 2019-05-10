Продюсер Telegram-канала Mash задержан после расследования о SSJ 100

Между тем генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов заявляет, что "никаких "корочек" (документов. — Ред.), про которые сейчас пишут", не было. Он добавил, что сотрудник был задержан еще 8 мая, но до сих пор находится в полиции. В течение восьми часов к нему не пускали адвоката, а на следующий день в редакцию пришли с обысками, в ходе которого забрали все компьютеры и допросили несколько сотрудников.

Как поясняют в самом Telegram-канале, журналист остается в изоляторе временного содержания "под сильнейшим давлением", "часть ребят провела по 6 часов на допросах, "им угрожали, на них давили из них пытались вытащить сведения, которых у них быть не может".

Катастрофа SSJ-100 в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск. Вскоре после вылетаэкипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

Вечером 5 мая,на сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти РФ полностью прекратить полеты Sukhoi Superjet-100 в России. На момент написания этого текста подписи под ней поставили более 182 тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле видели сообщение о сборе подписей за приостановку эксплуатации самолета. Однако, по его словам, такое решение могут принять "только компетентные авиационные органы".