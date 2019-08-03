Признание сценариста: из сериала ”Чернобыль” была удалена важная сцена

Американский сценарист Крейг Мэзин, который стал исполнительным продюсером сериала ”Чернобыль”, рассказал о важной сцене, которую он вырезал из окончательной версии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, кадры удалили из второго эпизода.
Он отметил, что в изначальном сценарии партийный сотрудник убеждал женщину, что после аварии на Чернобыльской АЭС ”нет никаких проблем”.
Сценарист добавил, что далее этот сотрудник попробовал уговорить чиновников позволить ему отменить парад 1 мая в Минске из-за загрязненного воздуха.
”Он не смог решить вопрос, и ему самому пришлось участвовать в демонстрации”, — отметил Мэзин.
Он добавил, что эта ситуация является абсолютной правдой.
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