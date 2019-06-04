04.06.2019, 21:35

Приятного полёта! Авиакомпания «Победа» объяснила запрет меняться местами необходимостью опознания при крушении


rus.delfi.ee
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Приятного полёта! Авиакомпания «Победа» объяснила запрет меняться местами необходимостью опознания при крушении
Sputnik / Scanpix

Авиакомпания ”Победа” разместила в своих соцсетях пост с объяснением запрета пассажирам пересаживаться на другие места в самолете последующей идентификацией при авариях и катастрофах, пишет Snob.ru со ссылкой на телеграмм-канал "Антиглянец".

Пост компании под заголовком «Разрешено ли клиентам авиакомпании меняться местами в салоне самолета?» был опубликован 4 июня. В одном из пунктов говорилось, что в списке зарегистрированных на рейс пассажиров указываются места в салоне, «поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания».

Позже пост вызвал недовольство пользователей соцсетей и был удален.

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