Притворялся больным, не хотел одеваться. Как судили нацистского преступника Виктора Арайса

Недавно издательство Latvijas Mediji выпустило книгу "Viktora Arāja tiesas prāva" ("Судебный процесс над Виктором Арайсом"), в которой опубликованы доступные ранее очень узкому кругу записи Штамерса, где задокументирован ход судебного процесса, длившегося два с половиной года. Во введении историки Улдис Нейбургс, Карлис Кангерс и Андриевс Эзергайлис рассказывают о деятельности команды Арайса во время Второй мировой войны, судебном процессе над Арайсом в Гамбурге, латышском обществе на Западе и судебном процессе над Арайсом в контексте общей истории холокоста. В основном 648 страниц книги составляют записи Штамерса.

"До этого записи Штамерса были доступны только нескольким людям, четырем латышским историкам", — говорит порталу DELFI историк и редактор книги Улдис Нейбургс. Штамерс посещал все заседания суда, фиксировал все происходящее и дома перепечатывал это на машинке. Поначалу он отправил свои записи в латышскую эмигрантскую газету Laiks, но спустя некоторое время она перестала их публиковать. В дальнейшем все записи Штамерс отправлял латвийскому адвокату Иварсу Берзиньшу, а еще одну копию получило Специальное бюро расследований США. Благодаря этим источникам латвийским историкам удалось реконструировать записи Штамерса в полном объеме, и теперь они изданы в качестве книги.