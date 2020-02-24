24.02.2020, 19:28

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Foto: AP, John Minchillo

Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум эпизодам: изнасилование и преступные действия сексуального характера. Об этом сообщает Reuters.

В хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) суд присяжных счел вину Вайнштейна недоказанной, пишет Meduza. За два эпизода по такому обвинению ему грозило бы пожизненное, уточняет Reuters.

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