Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror

Он обвиняет журналистов во взломе его телефона и прослушке голосовой почты. Принц подал иски спустя несколько дней после того, как его супруга Меган Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday, сообщает РБК.
Как отмечается в публикации, принц Гарри обвиняет редакции обеих газет во взломе его мобильного телефона. Интересы принца представляет юридическая фирма Clintons, которая имеет богатый опыт предъявления претензий, касающихся взломов телефонов. В конечном итоге юристы этой фирмы добивались существенных выплат в пользу своих клиентов, утверждает газета.
Букингемский дворец подтвердил The Guardian, что в Верховный суд были поданы иски о предполагаемом незаконном перехвате сообщений голосовой почты принца Гарри.
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