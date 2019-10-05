05.10.2019, 09:43

Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror


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Prints Harry ja Meghan
Prints Harry ja MeghanFoto: PETER PARKS, AFP

Он обвиняет журналистов во взломе его телефона и прослушке голосовой почты. Принц подал иски спустя несколько дней после того, как его супруга Меган Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday, сообщает РБК.

Герцог Сассекский принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов The Sun и Daily Mirror. В исках он обвинил журналистов газет в прослушивании его голосовой почты. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается в публикации, принц Гарри обвиняет редакции обеих газет во взломе его мобильного телефона. Интересы принца представляет юридическая фирма Clintons, которая имеет богатый опыт предъявления претензий, касающихся взломов телефонов. В конечном итоге юристы этой фирмы добивались существенных выплат в пользу своих клиентов, утверждает газета.

Букингемский дворец подтвердил The Guardian, что в Верховный суд были поданы иски о предполагаемом незаконном перехвате сообщений голосовой почты принца Гарри.

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