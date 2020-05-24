Принц Чарльз призвал британцев заменить в сельском хозяйстве мигрантов и спасти урожай

Правительство Великобритании начало кампанию ”Pick for Britain” (”Собери для Британии”) с целью исправить положение рынка труда, рухнувшего из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на Insider.

”В эпоху неопределенности многие ежедневные заботы поставлены под сомнение, как и привычный образ жизни. Если мы хотим собрать урожай фруктов и овощей в Британии в этом году, нам нужна целая армия помощников”, — произнес принц Чарльз в видеоролике, призывающем подданных к активным действиям.

В сельскохозяйственном секторе Британии, как правило, работают мигранты — они собирают урожай и обрабатывают его для поставок в магазины и супермаркеты, однако введенные ограничения на поездки не позволяют сезонным рабочим въезжать в страну.

Кампания ”Pick for Britain” нацелена на то, чтобы переориентировать в трудовой деятельности всех потерявших работу граждан. В основном это официанты, повара и продавцы. Сейчас принц Чарльз предлагает им почувствовать себя в рядах британской армии времен Второй мировой войны, когда часть населения работала на фермах в тылу, пока солдаты сражались на передовой.

”Если последние недели что-то и доказали, так это то, что еда наиболее ценна и драгоценна”, — заявил наследник престола. По его словам, потребуется помощь тысяч британцев и, хотя эта работа ”неопрятная”, нация должна мобилизоваться, чтобы предотвратить огромные потери урожая.

Как сообщает издание The Independent, без требуемого отклика Великобритания может лишиться миллионов тонн свежих продуктов.

”Pick for Britain” предлагает должности водителей, грузчиков, сборщиков и упаковщиков. Работать можно непосредственно в поле, на складе или в теплицах — выбор зависит от предыдущего опыта и места жительства. Заработную плату устанавливают владельцы ферм и агрохозяйств.

”Это чрезвычайно важно, и в разгар этой глобальной пандемии вы внесете жизненно важный вклад в национальные усилия”, — заключил принц Чарльз.