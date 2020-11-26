Пример для подражания. Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса

Финляндия — одно из тех государств мира, в которых пандемия COVID-19 контролируется успешнее всего. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 ноября, с начала года коронавирус был обнаружен у 22 652 финнов, 388 из них скончались. Ни в одной другой стране Европы нет такого низкого уровня заражения SARS-CoV-2.

Для сравнения: в Дании, где, как и в Финляндии, проживают почти шесть миллионов человек, выявлено около 74 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В Словакии, которая также сопоставима с Финляндией по численности населения, — 99 300. В Швеции, где лишь вдвое больше жителей, — более 230 тысяч инфицированных, это в десять раз превышает показатель соседей-финнов. В чем тут дело? Посмотрим внимательнее на стратегию, которую выбрала в борьбе с пандемией Финляндия, и на менталитет ее граждан.

Финляндия быстро отреагировала на пандемию COVID-19

Когда весной число инфицированных коронавирусом резко возросло по всему миру, финские власти отреагировали сразу же — и ввели в стране двухмесячный карантин. Поездки в и из Хельсинки, а также прилегающего к столице региона были запрещены. Школы и другие учреждения закрылись, позже — также и рестораны. Это случилось в относительно ранний период распространения SARS-CoV-2, число инфицированных тогда еще было сравнительно низким.

"Финляндия относительно быстро и масштабно остановила общественную жизнь. По сравнению с другими скандинавскими странами, такими как Норвегия и Дания, это было сделано примерно на неделю или две раньше, не говоря уже о Швеции", — объясняет в интервью Deutschlandfunk Мика Салминен, директор департамента охраны здоровья финского Института здравоохранения и социального развития (THL). Этот институт играет в Финляндии роль, сравнимую с той, что отведена Институту Роберта Коха в Германии. Таким образом, по словам Салминена, своевременно принятые меры смогли замедлить распространение вируса.

Внедрение мобильного приложения Corona Flash

В Финляндии полагаются на быстрое выявление контактов людей, которые пересекались с инфицированными. Как и в Германии, работа финских властей здесь базируется на использовании мобильного приложения — при этом Corona Flash скачал на свой смартфон почти каждый второй финн.