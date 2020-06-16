Приложение против COVID-19 запустили в Германии. Как оно работает?

"Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо", — словами пионера космонавтики Сергея Королева можно описать ситуацию с запуском в Германии приложения, предупреждающего о возможной опасности заразиться коронавирусом. Немецкие разработчики не смогли уложиться в назначенные сроки. В то время как Южная Корея и КНР представили подобные приложения еще в марте, европейские страны выпустили свои версии позже, Франция и Италия, например, в начале июня. DW изучила немецкую программу и отвечает на главные связанные с ней вопросы.

Как приложение обеспечит защиту личных данных?



В отличие от китайского приложения, которое полностью отслеживает все передвижения пользователя и переправляет властям собранные данные, немецкое приложение в принципе не определяет местоположение пользователей. Приложение не следит за тем, где находятся те, кто его установил: но оно показывает, какие пользователи приложения, которое носит название "Corona-Warn-App", находились рядом с инфицированным.

Для этого используется технология беспроводной передачи данных bluetooth. Телефоны пользователей, установивших приложения, обмениваются данными, которые хранятся децентрализованно — только на личных смартфонах. Они закодированы так, чтобы сами владельцы не могли их прочесть. Через две недели информация уничтожается автоматически.

Некоторые данные пользователей все же сохраняются — на серверах, используемых самим приложением, и на серверах, идентифицирующих пользователей. Но данные анонимизированы и служат только для того, чтобы пересылать ключи для верификации и другие данные, необходимые для работы приложения.

Исходный код приложения для борьбы с распространением коронавируса был заранее открыт для всех желающих: шаг, сделанный для того, что укрепить доверие пользователей и сделать работу приложения прозрачной.

Как приложение предупредит о том, что кто-то заразился?



Разработчики приложения, которые находятся в тесном контакте с властями, придумали следующую схему оповещения: в случае положительного теста на коронавирус SARS-CoV-2 инфицированный получит сгенерированный для него QR-код, который тот должен отсканировать с помощью приложения в смартфоне.