«Приходит беременная девчонка, узнала про свой статус и плачет, а я ей: „Вам повезло!“». Как живут люди с ВИЧ в самопровозглашенной ДНР

Сеть общественников, помогающих ВИЧ+ с довоенных времен сохранилась, одна из организаций в 2014 году даже успела официально зарегистрироваться в ДНР, но аккредитацию уже не получила. То есть вся сеть помощи ВИЧ+ на этих территориях работает с точки зрения местных силовиков полулегально, но при этом имеет дело с доступом к местам лишения свободы, главным врачами больниц и подразделениям Центров по профилактике и борьбе со СПИДом, которые раньше назывались ”областными”, а теперь имеют приставку”республиканский”.

В 2014 году государственные центры Анти-СПИД и, главное, их склады и лаборатории на территории Донецкой и Луганской областей сохранились, причем существенные запасы лекарств остались в Донецке и Луганске и очень пригодились в первое время. Затем перевозкой медикаментов через линию соприкосновения занимались разные международные благотворительные организации, в первое время, в острых ситуациях иногда и общественники возили на своих машинах. Но все это — дело сложное и муторное, нужно обеспечивать постоянный температурный режим и быть готовым на каждом блокпосте убедительно пояснить, почему это не ”финансирование терроризма” или не ”подрывная деятельность агентов СБУ”.

Именно поэтому следующие наши собеседники предпочли сохранить анонимность: их лица мы не публикуем, а голоса в аудиозаписях максимально изменены.

С ВИЧ положительным статусом они живут свою обычную вполне успешную жизнь уже больше десяти лет, да еще и помогают справляться в условиях войны с новым оглушительным диагнозом другим, таким же, как они, жителям Донецка, Макеевки или Дебальцево — всем, без разбора и разделения на политические лагеря и стороны.

Татьяна и Ирина — состоявшиеся, уверенные в себе женщины, встретились мы практически в центре Донецка в месте, где оказывают помощь таким, как они сами. Тут обычно проходят сеансы групповой психологической помощи для людей, только узнавших о своем диагнозе, тут же их учат не паниковать и жить по-новому. Их переплетающиеся слова, монологи и диалоги, как нам кажется, позволяют многое понять из повседневной жизни людей с ВИЧ статусом на территории, где идет война.

”Мы были с ней первооткрывателями в 2015 году, когда началась экономическая блокада первая, нам говорили, что надо теперь перерегистрироваться на контролируемой территории и регулярно туда ездить, получать терапию — вот мы и поехали, — рассказывает Татьяна. — Поехали получать терапию в Славянск, поскольку там тогда был запас на все территории, каждая была с доверенностью еще от одного человека — мы-то могли без проблем добраться, а вот лежачие — нет. В итоге тогда мы массово помогали делать пропуска для пересечения линии соприкосновения, украинские доверенности от имени лежачих больных… И, к сожалению, стало понятно, что у нас ничего не получится, лежачие больные терапию получить не смогут — надо как-то возить лекарства через посты в Донецк, наполнять ими центр Анти-СПИДа. И их — медикаменты — тогда возили все активисты „Людей, живущих с ВИЧ” — в пакетах, сумках, мешках. До тех пор, пока не наладились гуманитарные поставки”.

Первыми солидный объем везли ”Врачи без границ”, — продолжает рассказывать она. — Но после того как их первый раз не пустили через блокпост и они заночевали в Курахово, они отказались возить. Они прорвались тогда, но все ведь с доставкой не так просто — они везли тесты на ВИЧ, а при этом нужен особый температурный режим и второй раз именно они уже не поехали. Потом был ЮНИСЕФ, Центр развития Донбасса, ”Международный красный крест” — все они везли медикаменты через линию соприкосновения, а здесь ответственность на себя берут государственные центры ”Анти-СПИД”".

— Татьяна, как это — жить со статусом ВИЧ+?

— Я живу со статусом 15 лет и меня всегда окружали люди, которые так или иначе причастны, — говорит Татьяна. — Я психолог и своим клиентам всегда в таких случаях говорю, что им повезло! С меня все ржут поначалу. Приходит какая-то девчонка беременная, узнала про свой статус и плачет, а я ей: ”Вам повезло!” — и я ведь в этот момент вполне серьезна.

Нет такой колоссальной поддержки, нет групп психологической взаимопомощи больных сахарным диабетом, а у больных с ВИЧ+ есть, и они чаще всего ведутся активистами ЛЖВ или, как в России, идет самоорганизация таких групп. Психологическая помощь нужна, потому что при сахарном диабете нет такой паники, как при ВИЧ+. Человеку с диабетом максимум посочувствуют, человеку с ВИЧ+ могут завести отдельную чашку, миску и будут бояться поцеловать!

Чему я учу своих ребят на таких группах взаимопомощи? Группа она в первую очередь для того, чтобы в своем кругу научиться произносить эти слова вслух: ”У меня ВИЧ!”. Так идет процесс принятия. Группы взаимопомощи — эта такая площадка, которая помогает каждому с этим научиться жить. А вот шашлыки, боулинг и прочее — это отдельно, для желающих.

Еще я очень не приветствую, когда у меня спрашивают: ”А можно ли тут на группе с кем-нибудь познакомиться?”. Я им всегда отвечаю: ”Ребята, у вас все хорошо! Давайте сдавайте „вирусную нагрузку”, начинайте лечение и идите спокойно знакомиться в большой мир!”.

Группы всегда потом меняются. Я помню одну такую группу — девчонки, не принимают наркотики, социально устроены в жизни. Потом эта группа начинает жить своей отдельной жизнью: обмениваться кулинарными рецептами, помогать друг другу получать таблетки — и я радуюсь этому совершенно искренне, люди ведь успешно учатся жить с ВИЧ+.