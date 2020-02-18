Приговор по делу Золитудской трагедии: инженер получил шесть лет тюрьмы, остальные оправданы

Суд оправдал строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша, для которых, как и для Сергетса, прокуратура требовала семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Оправданы и три тогдашних сотрудника Рижского строительного управления — заместитель начальника строительной инспекции Янис Балодис, эксперт отдела строительного надзора Марика Трейя и замначальника строительной инспекции Айя Мельникова — для них прокуратура требовала пять лет лишения свободы. Невиновной признана и сотрудница Maxima Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда — прокуратура требовала для нее тоже пять лет.

После оглашения приговоров некоторые потерпевшие, а также глава общества "Золитуде 21.11", член "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева в знак протеста покинули зал суда.

Сейчас суд продолжает зачитывать решение. Объем сокращенного решения, как выяснила LETA, 850 страниц. Если кто-то из участников дело запросит полное решение, суд обязан его написать. Скорее всего, оно будет запрошено, потому что апелляционную жалобу можно подать только тогда, когда доступно полное решение суда.

В прошлом году прошло шесть лет с того момента, как в районе Золитуде рухнул супермаркет Maxima, из-за чего 54 человека погибли и несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование длилось около двух лет, а судебный процесс — три года и 11 месяцев.