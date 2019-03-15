15.03.2019, 06:52

При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли не менее 27 человек, более 30 ранены

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обновлено в 07:34
rus.delfi.ee
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При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли не менее 27 человек, более 30 ранены
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Не менее 27 прихожан мечетей погибли в результате массового расстрела, устроенного неизвестными в Новой Зеландии. Об этом сообщает Otago Daily Times. Число раненых превышает 30, пишет Lenta.ru.

Gazeta.ru сообщает, что атаки произошли на мечети Линвуд Масджид и Аль-Нур. Также сообщается, что вооруженная полиция находилась около Высшей школы Папани.

”Обстоятельства инцидента все еще выясняются, мы работаем над тем, чтобы подтвердить факты, однако мы подтверждаем [данные о] многочисленных погибших”, — сказал комиссар полиции Майк Буш. Он подтвердил, что полиция задержала четырех мужчин и женщину. Дополнительных подробностей о задержанных он не привел.

Буш также заявил во время пресс-конференции, что новозеландские правоохранители обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

Одним из нападавших на мечети в новозеландском городе Крайстчерч был 28-летний белый австралиец Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Об этом пишет New Zealand Herald.

Отмечается, что Таррант устроил в соцсетях прямую трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур, она длилась 17 минут. Также сообщается, что он написал манифест, в котором изложил свои взгляды.

В издании добавили, что незадолго до нападения Таррант призывал в социальных сетях убить немецкого канцлера Ангелу Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

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