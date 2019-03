При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 40 человек, десятки ранены

Отмечается, что Таррант устроил в соцсетях прямую трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур, она длилась 17 минут. Также сообщается, что он написал манифест, в котором изложил свои взгляды.

В издании добавили, что незадолго до нападения Таррант призывал в социальных сетях убить немецкого канцлера Ангелу Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана.

WATCH: Police, paramedics and ambulances are seen outside a Christchurch, New Zealand hospital, after police say there were shootings resulting in multiple casualties at one mosque and another location. https://t.co/vMRItCAB1A pic.twitter.com/pBQUor0Upx