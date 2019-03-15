При стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 40 человек, десятки ранены

Она также отметила, что задержанные придерживались экстремистских взглядов, но не попадали в поле зрения полиции.

”Совершенно ясно, что это можно описать лишь как террористическую атаку”, — подчеркнула премьер.

Глава правительства добавила, что уровень угрозы безопасности в Новой Зеландии в настоящее время находится на самом высоком уровне. Ардерн предполагает, что страна стала целью из-за своих ценностей, в том числе мультикультурализма, передает CNN.

Gazeta.ru сообщает, что атаки произошли на мечети Линвуд Масджид и Аль-Нур. Также сообщается, что вооруженная полиция находилась около Высшей школы Папани.

”Обстоятельства инцидента все еще выясняются, мы работаем над тем, чтобы подтвердить факты, однако мы подтверждаем [данные о] многочисленных погибших”, — сказал комиссар полиции Майк Буш. Он подтвердил, что полиция задержала четырех мужчин и женщину. Дополнительных подробностей о задержанных он не привел.

Буш также заявил во время пресс-конференции, что новозеландские правоохранители обнаружили несколько самодельных взрывных устройств.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

Одним из нападавших на мечети в новозеландском городе Крайстчерч был 28-летний белый австралиец Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Об этом пишет New Zealand Herald.