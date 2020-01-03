При обстреле в Багдаде погиб иранский генерал. США привели армию в боевую готовность(20)
Во время ракетных обстрелов в аэропорту в Багдаде погиб иранский генерал Касим Сулеймани. Об этом сообщает Al-Jazeer.
Во время ракетных обстрелов в аэропорту в Багдаде погиб иранский генерал Касим Сулеймани. Об этом сообщает Al-Jazeer.
Отмечается, что Сулеймани руководил спецподразделением ”Кудс” иранского Корпуса стражей революции.
Ополчение Ирака также рассказало о гибели в результате обстрела пяти человек и гибели руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири.
Ранее ракетные взрывы прогремели рядом с аэропортом в Багдаде, который закрылся сразу после инцидента.
Пентагон официально подтвердил причастность к убийству руководителя спецподразделения ”Кудс” иранского Корпуса стражей революции генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Отмечается, что удар был нанесен в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа.
В военном ведомстве подчеркнули, что ракетный обстрел был призван помешать нападению со стороны Ирана на США.
В Пентагоне также подчеркнули, что намерены и дальше защищать американские интересы, а также готовы предпринять для этого все.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал проведение США операцию в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Он назвал проведенную операцию ”актом международного терроризма” со стороны США, а также ”глупой эскалацией”.
По мнению Зарифа, деятельность генерала Сулеймани, который руководил спецподразделением ”Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), была ”наиболее эффективной силой, борющейся с ИГ (организация запрещена в России)*, ”ан-Нусрой”*, ”Аль-Каидой” (организация запрещена в России)* и другими”.
Глава МИД Ирана также подчеркнул, что американские власти ”несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма”.
Американские власти отдали приказ о приведении вооруженных сил страны в боевую готовность после убийства иранского генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что ранее в Ираке прошли операция, в ходе которой США нанесли ракетные удары по двум точкам. В результате был убит Сулеймани, который руководил спецподразделением ”Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Кроме того, американский президент Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала опубликовал в своем Twitter флаг США без подписи.
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