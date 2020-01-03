При обстреле в Багдаде погиб иранский генерал. США привели армию в боевую готовность

Отмечается, что Сулеймани руководил спецподразделением ”Кудс” иранского Корпуса стражей революции.

Ополчение Ирака также рассказало о гибели в результате обстрела пяти человек и гибели руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Ранее ракетные взрывы прогремели рядом с аэропортом в Багдаде, который закрылся сразу после инцидента.

Пентагон официально подтвердил причастность к убийству руководителя спецподразделения ”Кудс” иранского Корпуса стражей революции генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Отмечается, что удар был нанесен в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракетный обстрел был призван помешать нападению со стороны Ирана на США.

В Пентагоне также подчеркнули, что намерены и дальше защищать американские интересы, а также готовы предпринять для этого все.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал проведение США операцию в Ираке, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Он назвал проведенную операцию ”актом международного терроризма” со стороны США, а также ”глупой эскалацией”.