При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

"В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - отмечается в заявлении.

Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился возле села Сестрятин в Ровенской области.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех человек в результате крушения вертолета. Об этом он написал в четверг в Twitter.

"Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных", - отметил он. Президент сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил взять расследование обстоятельств случившегося под личный контроль.