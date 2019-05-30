При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Четыре человека погибли в результате крушении вертолета Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины во время тренировочного полета. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Сухопутных войск в Facebook.
"В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - отмечается в заявлении.
Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился возле села Сестрятин в Ровенской области.
На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью четырех человек в результате крушения вертолета. Об этом он написал в четверг в Twitter.
"Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных", - отметил он. Президент сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил взять расследование обстоятельств случившегося под личный контроль.