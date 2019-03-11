При крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Об этом рассказали в международной организации по миграции.

Ранее сообщалось, что министр правительства итальянской области Сицилия по делам культурного наследия и сицилийской идентичности погиб при крушении самолета Boeing-737 в Эфиопии. Он также был известным археологом.

Всего на борту находились 157 человек, все они погибли.