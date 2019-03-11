11.03.2019, 08:20

При крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН


Gazeta.ru
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Küünal
KüünalFoto: Henri-Kristian Kirsip

На борту разбившегося в Эфиопии самолета находились 19 сотрудников подразделений ООН, сообщает РИА ”Новости”.

Об этом рассказали в международной организации по миграции.

Ранее сообщалось, что министр правительства итальянской области Сицилия по делам культурного наследия и сицилийской идентичности погиб при крушении самолета Boeing-737 в Эфиопии. Он также был известным археологом.

Всего на борту находились 157 человек, все они погибли.

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