11.03.2019, 08:20
При крушении Boeing в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
На борту разбившегося в Эфиопии самолета находились 19 сотрудников подразделений ООН, сообщает РИА ”Новости”.
На борту разбившегося в Эфиопии самолета находились 19 сотрудников подразделений ООН, сообщает РИА ”Новости”.
Об этом рассказали в международной организации по миграции.
Ранее сообщалось, что министр правительства итальянской области Сицилия по делам культурного наследия и сицилийской идентичности погиб при крушении самолета Boeing-737 в Эфиопии. Он также был известным археологом.
Всего на борту находились 157 человек, все они погибли.
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