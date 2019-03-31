Президентские выборы в Украине: высокая явка и очереди перед участками

Явка выше, чем в 2014 году

По данным на 16 часов, полученным ЦИК Украины из 87 округов, явка избирателей составила 44,45 процента. Это почти на пять процентов выше, чем за аналогичный временной отрезок на выборах 2014 года. Как сообщают украинские СМИ, наибольшая явка фиксировалась в Запорожской области — 49,65 процента, наименьшая в Закарпатье — 27,29 процента. Издания отмечают, что выборы вызывают большой интерес в обществе, из-за чего перед участками выстраиваются очереди.

Нарушений достаточно

Как заявили в пресс-службе МВД Украины, на 17 часов в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе выборов. Они связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней. О различных нарушениях сообщают штабы Порошенко, Тимошенко и Зеленского.

В нарушении правил голосования обвинили кандидата в президенты и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень перед тем, как опустить его в урну. Как указал Комитет избирателей Украины, подобное нарушение наказывается штрафом до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 5 тыс. грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В то же время в ЦИК Украины отметили, что системных нарушений в ходе голосования пока не выявлено. "В целом выборы проходят в стандартном режиме", — заявила журналистам секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Подведение итогов

ЦИК Украины должна установить результаты голосования не позднее 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50% голосов, то состоится второй тур, назначенный на 21 апреля. В нем примут участие политики, занявшие первые два места по итогам первого тура.

Итоги второго тура ЦИК официально должна объявить до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна пройти до 31 мая.