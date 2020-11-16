Президентские выборы в Молдове выиграла лидер проевропейской партии Майя Санду

По данным ЦИК, явка на выборах составила 52,76 процента — проголосовали более 1,6 миллиона избирателей. Причем в основном выборы заинтересовали старшее поколение: 32 процентам проголосовавших от 56 до 70 лет. Тех же, кому от 18 до 25 лет, всего 8 процентов.

Кампания Майи Санду прошла под лозунгом "Время хороших людей". В многочисленных видеороликах и постах в соцсетях лидер правой проевропейской партии "Действие и солидарность" призывала "хороших людей" объединиться и вместе строить европейское будущее Молдовы — без олигархов и коррупции. 12 ноября Санду разместила в сети Facebook обращение к русскоязычным гражданам страны, в котором гарантировала, что в случае избрания ее президентом, никто не будет закрывать русские школы и ущемлять русский язык, а "люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая", День Победы.