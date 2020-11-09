Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Глава украинского государства также рассказал, что чувствует себя хорошо. «Я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо», — добавил президент.

Зеленский пообещал изолироваться и продолжать работать. Он также выразил уверенность, что пройдет испытание коронавирусом. «Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — подчеркнул он.

В июне Зеленский говорил, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума».

Всего на Украине зафиксировано 469 018 человек с инфекцией, выздоровели 209 тыс. пациентов, а умерли — 8,5 тыс. человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!